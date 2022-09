Alerta para donos de veículos com placa final 1 e 2 em Goiás

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou um alerta para os donos de veículos com placa final 1 e 2 no estado.

O prazo para o pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), vence nesta quinta-feira (1º), aos proprietários com final 1 e na sexta-feira (02), final 2.

Para emitir o boleto de pagamento, o proprietário deve acessar o site www.detran.go.gov.br, ir no link “Veículos”, informar a placa e o número do Renavam.

Em caso de atraso, a multa aplicada é de 20% do valor original do débito, com juros e correção monetária, mas a quantia pode ser reduzida nos termos da lei.

Além do pagamento à vista, os proprietários podem quitar o valor em até dez vezes.