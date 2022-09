Conselho de Ética da Câmara de Anápolis não recebeu denúncia contra vereador acusado de agredir esposa

Depois de um mês, a Câmara de Anápolis ainda não recebeu denúncia contra o vereador Edmilson Ferré de Oliveira, mais conhecido como Edimilson Mercado Serve Bem (PV), acusado de ter agredido a esposa.

No momento, a Casa está de recesso, mas as sessões estão previstas para retornar no dia 12 de setembro.

Ao Portal 6, vereadores revelaram que ainda aguardam um parecer da Justiça antes de enviarem al colegiado uma representação contra Edimilson.

O presidente do Conselho de Ética, Jakson Charles (PSB), disse à seção Rápidas que “não passa a mão na cabeça”, mas ressaltou que qualquer punição “depende” da materialidade.

A vítima das supostas agressões obteve medidas protetivas contra o vereador. Elas determinam que ele deve manter uma distância mínima de 300 metros dela, das testemunhas e dos familiares.

Relembre o caso

No dia 20 de julho, a esposa do vereador Edimilson Mercado Serve Bem procurou a polícia para solicitar uma medida protetiva e denunciar que estava sofrendo violência doméstica cometida pelo marido há mais de um ano.

Na época da denúncia, a vítima relatou que as agressões haviam começado sendo apenas verbais, com ofensas como “sonsa, doida e louca”.

Porém, logo elas teriam evoluído para violência física, também acompanhada por ameaças.

Ainda segundo a esposa, a última agressão teria ocorrido no dia 10 de julho, quando o casal teve uma discussão ao sair de um pesque-pague e o vereador atingiu um copo de sorvete no rosto dela.

Na data, ele também teria apertado os braços dela, causado um ferimento na boca ao colocar o dedo, ameaçado agredi-la com um sapato social e afirmado “você vai me pagar”, quando ela alertou que chamaria a polícia.

Edimilson Mercado Serve Bem negou todas as acusações.