Vagas de estágio em Anápolis oferecem bolsa de até R$ 1,1 mil

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com diversas vagas de estágio abertas para atuação em Anápolis.

As oportunidades são para as áreas de Educação Física, Engenharia Química e farmácia. Os selecionados terão bolsa auxílio de R$ 900 a R$ 1.100, além de benefícios.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o nome do curso no ‘assunto’. A carga horária dos novos estagiários será de 30 horas semanais.

Para consultar demais vagas, tanto para Anápolis, quanto para outras regiões de Goiás, basta acessar o site do programa.