Vélez x Flamengo pela Libertadores: Escalações, Arbitragem e Onde assistir

Nesta quarta-feira (31), tem Vélez x Flamengo pela Libertadores. O confronto é válido pela partida de ida da semifinal da competição.

A bola vai rolar às 21h30, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. A arbitragem será do colombiano Wilmar Roldan.

A partida terá transmissão da ESPN e Conmebol TV, na TV fechada e pelo serviço de streaming Star Plus.

Como vem o Flamengo?

Pelo lado rubro negro, o objetivo é chegar a terceira final de Libertadores nos últimos quatro anos. Campeão em 2019, o clube só ficou fora da decisão em 2020, quando a decisão foi entre Santos e Palmeiras.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior ainda não sabe se poderá iniciar a partida com David Luiz. Diagnosticado com hepatite na última semana, o zagueiro está em fase final de recuperação e será observado até antes da bola rolar.

O Flamengo deve vir a campo com a seguinte escalação: Santos, Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Como vem o Vélez?

Em crise no Campeonato Argentino, sem vencer há 11 jogos, as fichas da Velez estão todas na Libertadores. Para a partida, o técnico Alexander ‘Cacique’ Medina não poderá contar com o meia Máximo Perrone, com pneumotórax.

O provável substituto é Santiago Cáseres. O zagueiro Godín, machucado, é outro desfalque. Principal jogador da equipe, Lucas Pratto está confirmado para o duelo.

O Vélez deve vir a campo com a seguinte escalação: Lucas Hoyos, Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez e Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Cáseres; Luca Orellano, Walter Bou, Lucas Janson e Lucas Pratto.

Vélez x Flamengo – Partida de ida pela semifinal da Libertadores

Local: José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)

Horário: 21h30

Onde assistir Vélez x Flamengo pela Libertadores: ESPN, Conmebol TV e Star Plus

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Vélez: Lucas Hoyos, Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez e Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Cáseres; Luca Orellano, Walter Bou, Lucas Janson e Lucas Pratto

Técnico: Alexander ‘Cacique’ Medina

Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro

Técnico: Dorival Júnior

