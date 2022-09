Estudante de medicina da UFG é acusado de roubar medicamentos de hospital

Um estudante de medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi flagrado com medicamentos como morfina, fentanil e narcan. A suspeita é que o rapaz, de 29 anos, estaria furtando os remédios no Hospital das Clinicas de Goiânia.

Os sumiços começaram por volta do dia 12 de agosto, quando o futuro médico começou a acompanhar a rotina no local. O jovem foi ouvido pela direção da instituição, mas negou o envolvimento.

No depoimento, ele afirmou que os itens eram para um médico, que desmentiu. Ele se tornou o principal alvo de suspeita, pois segundo os funcionários, era a única pessoa diferente que frequentava o ambiente.

O rapaz chegou a ser preso pela Polícia Federal (PF), mas foi solto no seguinte. De acordo com a defesa, não há provas de que ele tenha realmente furtado os medicamentos.

Em nota enviada a imprensa a coordenação da Faculdade de Medicina da UFG afirmou que o jovem, que estava no quarto ano da graduação, foi afastado das atividades acadêmicas.

Além disso, a universidade ressaltou que o processo ainda está em apuração, portanto, não seria ético fazer um pronunciamento público.

“A UFG ressalta ainda que ações como essa são extremamente raras, pois todas as atividades desenvolvidas por acadêmicos no Hospital das Clínicas são monitoradas com muita atenção”, destacou.