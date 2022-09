Vagas abertas em diversas áreas para quem quer trabalhar em Jataí

A Raízen, uma das principais empresas de produção de etanol, açúcar e energia renovável do país, abriu processo seletivo para contratar mais de 50 profissionais para a unidade agroindustrial de Jataí, na região Sudoeste de Goiás.

As vagas oferecidas são para as áreas de operador(a) de máquina (trator, pá carregadeira, motoniveladora) auxiliar de serviços gerais, eletricista e mecânico(a) de manutenção automotiva e outras posições que vão de júnior à sênior.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o site de recrutamento da Raízen, na plataforma Gupy.

Todas as vagas são para início imediato e os pré-requisitos variam de acordo com a vaga pleiteada pelo candidato. As entrevistas serão realizadas de maneira presencial e/ou on-line.

As oportunidades também contemplam pessoas com deficiência (PCDs). Além do salário compatível com o mercado, aqueles que forem contratados terão diversos benefícios, como: vale-alimentação, assistência médica e odontológica, reembolso ótico, auxílio farmácia e auxílio creche, Gympass e participação nos lucros.