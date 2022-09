Você com certeza já passou por essa situação: tinha que usar uma roupa especial e ela estava cheia de pelos. Essa baita situação ruim acontece por descuido na hora de lavar e, até mesmo, por animais de estimação. Mas não se preocupe, esse problema é fácil de resolver com as maneiras que vamos ensinar de tirar as bolinhas e pelos das roupas!

Antes de irmos para esses métodos, saiba que essas bolinhas aparecem por erros na hora da lavagem. Por isso, é importante separar as roupas, para garantir que elas não estraguem, além de separar por cores, precisamos separar por tipos de tecido. Mas vamos ao que interessa!

6 maneiras eficientes de tirar as bolinhas e pelos das roupas que todo mundo deveria aprender:

1. Luva de borracha

É isso mesmo que você entendeu! As tradicionais luvas de borrachas são grandes aliadas para a remoção dessas plumas nas roupas. Para isso, basta “vesti-las” e passar sobre o tecido. O atrito criado faz a remoção.

2. Esponja de lavar louça

Vá até sua cozinha e pegue uma esponja para lavar a louça. Acredite ou não, mas basta umedecê-la levemente e passar sobre as peças com pelos. Lembre-se de usar apenas a parte macia da esponja, já que o lado mais áspero pode danificar as fibras da roupa.

3. Fita adesiva

Essa dica aqui é uma versão barata dos rolinhos adesivos, que são comprados em supermercados e farmácias. Nossa recomendação é usar aquelas fitas mais largas, que alcançam uma maior parte da peça e otimizam o processo. Agora, é só enrolar a fita nos dedos e fazer movimentos de vai e volta.

4. Lâmina de barbear

Nessa tática aqui basta passar a lâmina de barbear com leveza nas regiões com mais fiapos, observando os pêlos saindo aos poucos. Ao longo do processo, vá retirando os pelos que se soltam, evitando que eles se grudem novamente.

5. Lixa de unha

Aqui vem um método infalível! Com bastante cuidado e delicadeza, vá passando a lixa nas fibras presas na roupa e veja a mágica acontecer. Cuidado para não desfiar sua roupa.

6. Uso de amaciante

Por fim, nossa última dica é muito simples. Ao tirar suas roupas da máquina de lavar, observe se há plumas grudadas. Em caso afirmativo, retorne elas para o eletrodoméstico e faça um novo enxágue com amaciante. As peças vão sair novinhas e em folha!

