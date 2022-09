Caminhada trans já tem data marcada para acontecer em Goiânia

A 1ª Caminhada Trans em Goiânia já tem data marcada para acontecer na cidade e desembarca na capital no próximo sábado, dia 03, no Lago das Rosas, perto do pedalinho.

A concentração começará a partir das 14h com panfletagens e oficina de cartazes. Logo em seguida – 30 minutos depois – os participantes poderão aproveitar as apresentações e performances de alguns artistas convidados para o evento.

Já às 16h30 todos retornarão ao ponto de partida no Lago das Rosas para dar início à caminhada até a Praça Dr. Abraão Rassi.

De acordo com a organização da festividade, devido ao aumento de queixas sobre a falta de assistência nos processos de harmonização de pessoas trans recebidos pelas Associações de Pessoas Transvestigêneres de Goiânia, o tema escolhido foi “Direito à Saúde e Empregabilidade Trans”.

“Precisamos de equipes médicas que conheçam e entendam nossos corpos e demandas”, escreveu os criadores do evento em postagem no Instagram.

Além das atrações, os participantes que possuem algum talento artístico também poderão se apresentar em um palco aberto para todos os que quiserem exibir algum talento.