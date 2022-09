Jovem vai procurar mãe em casa, interrompe momento de namoro e é morto pelo padrasto

Um jovem de 20 anos foi morto com uma facada dada pelo padrasto, de 30 anos, na madrugada deste sábado (03) em residência no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia.

Gabriel Souza Ramos teve um corte no braço e veio a óbito no local. A vítima foi encontrada no chão, junto ao meio fio.

O Portal 6 apurou que, antes do crime, houve uma confusão entre o jovem e o namorado da mãe, apontado como o autor. O rapaz teria ido à casa da mãe procurar por ela.

Após Gabriel bater no portão, o autor já teria saído com uma faca na mão e desferido o golpe no braço esquerdo, causando um corte profundo.

A vítima saiu pela rua pedindo socorro, porém, após moradores acionarem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), não resistiu e morreu na calçada.

A mãe do rapaz relatou que o filho fazia uso de drogas e bebia muito. Ela disse que estava em casa namorando quando Gabriel chegou alterado e o desentendimento começou.

O caso é apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia.