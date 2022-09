Semana começa com umidade abaixo do Deserto do Saara e alerta em Goiás

A semana está começando em Goiás com um alerta preocupante emitido pela Defesa Civil neste domingo (04).

De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 12% nas regiões Central, Leste, Sul, Norte, Norte e Noroeste de Goiás.

Para efeito de comparação, o Deserto do Saara, no Norte do continente Africano, o dia amanheceu com a composição do ar em 30% e previsão de chuva.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alguns dos municípios afetados pela baixa umidade estão Goiânia, Anápolis, Aparecida, Caldas Novas, Goianésia, Cristianópolis, dentre outros.

O alerta também é válido para os estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Distrito Federal. A lista completa com as cidades afetadas pode acessada diretamente pelo site do Inmet.

Cuidados

Com a umidade relativa do ar abaixo do índice considerado normal – entre 40% e 70% – alguns cuidados devem ser tomados para evitar problemas de saúde.

Dentre eles estão aumentar o consumo de água, evitar a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia e atividades físicas entre 10h e 16h. O consumo de café e bebidas alcóolicas também deve ser diminuído.