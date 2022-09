O metabolismo dentro do corpo humano serve para transformar os nutrientes que ingerimos em energia. A questão é que com o passar dos anos ele desacelera, o que nos faz ganhar peso.

E não para por aí, esse “retrocesso” não é causado apenas pelo tempo, mas também pela má alimentação e sedentarismo. É por isso que hoje vamos te mostrar alguns alimentos que ajudam nesse atraso do metabolismo, veja!

6 alimentos que atrasam o metabolismo e é bom evitá-los na dieta:

1. Refrigerante

Começando nossa lista, os refrigerantes podem acabar totalmente com seu metabolismo, isso porque eles são ricos em calorias que não carregam micronutrientes importantes para diversos processos do organismo.

Logo, isso atrapalha o funcionamento do seu organismo.

2. Salgadinhos industrializados

A seguir temos os salgadinhos muito saborosos, mas verdadeiros venenos para o corpo humano.

Isso porque, além dos corantes e conservantes, eles carregam altos teores de sódio e também não são nada nutritivos.

3. Sucos prontos

Por mais que eles possuam a aparência de serem inofensivos, os sucos de caixinha podem fazer tão mal quanto os refrigerantes.

Basicamente, as bebidas de frutas contêm muito açúcar e pouquíssimos nutrientes, por isso, atrasam o metabolismo.

4. Macarrão instantâneo

Acredite: todo industrializado faz muito mal para o seu metabolismo!

Os macarrões instantâneos, por exemplo, são compostos basicamente de conservantes, farinha branca e gordura vegetal, o que o torna calórico e com baixíssimas quantidades de vitaminas, minerais e fibras.

5. Temperos prontos

Sempre que possível evite comprar temperos prontos, como caldo de galinha e carne.

Isso porque, esses pozinhos que dão muito sabor a comida possuem altas concentrações de corantes, toxinas e sódio.

O sódio, em especial, é um dos maiores vilões já que ele pode elevar a pressão arterial, gerar retenção de líquidos, piorar o sistema imunológico, aumentar o risco de algumas doenças crônicas e causar problemas renais. Além de aumento de peso.

6. Sorvetes

Por fim, é melhor evitar os deliciosos sorvetes!

Esses refrescantes alimentos atrasam o metabolismo já que são ricos em açúcar e gorduras nada saudáveis para o corpo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!