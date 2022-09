Estão abertas as inscrições para o 11º Circuito Anapolino de Corrida de Rua

A Prefeitura de Anápolis abriu nesta segunda-feira (05) as inscrições para a primeira etapa do 11º Circuito Anapolino de Corrida de Rua.

Os anapolinos interessados em participar podem se inscrever por meio da plataforma virtual Ticket Sports até o dia 18 de setembro.

Os 500 primeiros inscritos serão contemplados com um kit promocional contendo uma camiseta, viseira e mochila, sendo todos os itens com uma estampa que representa a campanha nacional do Setembro Amarelo, em prol dos cuidados com a saúde mental.

Para participar, no momento em que forem retirar os materiais utilizados na prova, nos três dias que antecedem o circuito, os corredores precisam doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, não sendo aceito farinha e fubá.

Os melhores colocados na categoria geral, por faixa etária e por equipe, receberão uma premiação em dinheiro que varia entre R$ 60 a R$ 650.

A corrida é realizada anualmente na cidade, mas havia ficado sem acontecer por um período de dois anos devido à pandemia da Covid-19. O Portal 6 havia adiantado a retomada do evento.

O retorno está marcado para acontecer no dia 25 de setembro, às 08h no Parque São João, em frente à loja da CAOA Cherry.

Após a realização do evento, os alimentos arrecadados serão entregues por meio do programa Voluntários de Coração, para instituições filantrópicas e pessoas em situação de vulnerabilidade social que vivem no município.