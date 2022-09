Câmara divulga orçamento recorde que Anápolis terá para gastar em 2023

A Prefeitura de Anápolis terá um orçamento de R$ 2,291 bilhões para gastar em 2023. O valor é recorde na história do município e representa um acréscimo de 34,04% em relação a 2022.

A maior parte do valor será para as áreas de Educação e Saúde, como estabelecido na Constituição Federal. Os repasses são de R$ 460 milhões e R$ 442 milhões, respectivamente.

A leitura do orçamento no Plenário da Câmara está prevista para ocorrer na sessão ordinária de 12 de setembro, quando serão retomadas as atividades legislativas. Posteriormente, o projeto será encaminhado para as comissões para análise e emissão dos pareceres.

O valor destinado para as emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, segundo o Poder Legislativo, é de R$ 81 mil, totalizando R$ 1,86 milhão.

Os parlamentares podem indicar emendas para obras como reforma e revitalização de prédios públicos, tais quais unidades de saúde ou educação ou então em serviços nas diversas áreas do município, como segurança, social, iluminação pública, dentre outras.