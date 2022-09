Lidar com pessoas que ficam de olho em tudo o que postamos e fazemos nem sempre é fácil. Principalmente quando o assunto é bate-papo. Contudo, existem alguns segredos no WhatsApp para deixar longe os curiosos que querem ver as suas mensagens.

As táticas são simples e podem ser bastante utilizadas para afastar aqueles que estão com um ‘olho gordo’ e não deixam de acompanhar tudo o que você conversa.

Portanto, se liga nas dicas e fique por dentro!

Revelados segredos no WhatsApp para deixar longe os curiosos que querem ver suas mensagens

1. Visualização única

O recurso de visualização única pode ser uma maneira de afastar aqueles contatos indesejados na plataforma.

Desta maneira, a pessoa poderá ver o que você enviou uma única vez e, assim, garantir mais privacidade para a sua conta.

2. Selecionar os contatos que podem ver os seus status

Por ser algo bastante privado, o status do WhatsApp pode ser uma das principais maneiras que os curiosos buscam olhar o que você conversa com outras pessoas e até ver o que você faz durante o dia a dia.

Por isso, tente selecionar quais são os contatos que podem ver ou não o que posta e se livre de possíveis frustrações.

3. Modo temporário

Um dos segredos no WhatsApp para afastar de vez as pessoas que ficam de olho gordo nas suas mensagens, é a opção modo temporário.

Ao ativar a função, a pessoa tem um tempo determinado – de 24h, 7 ou 90 dias – para visualizar as mensagens que você enviou. Após esse período, elas são excluídas do site e não aparecem mais no bate-papo.

4. Arquivar conversas

Arquivar as conversas também pode ser um ótimo jeito de se livrar dos olhares curiosos das outras pessoas e proteger as suas conversas.

Assim, determinados bate-papos com alguns usuários ficam escondidos e não são facilmente acessados.

5. Colocar senha no WhatsApp

Colocar senha no aplicativo pode ser uma forma de deixar longe os curiosos que querem ver suas mensagens.

Quando se faz isso, você tem mais segurança e evita futuros incômodos com os outros.

6.Esconder o aplicativo da tela de início

Por fim, outra opção que pode ser uma mão na roda é esconder o aplicativo da tela de início. Assim, a pessoa não conseguirá achar o WhatsApp e não conseguirá ter acesso às suas conversas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!