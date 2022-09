Para quem foi criança durante os anos 2000, com certeza deve ter passado horas e horas na frente de telas de televisão venerando atores mirins.

Afinal, o início desse século foi marcado pela ascensão das tecnologias e avanço da indústria cinematográfica.

Por isso, naquela época, as crianças tinham além de brinquedos, uma gama de opções de filmes, seriados e novelas, que marcaram gerações. Relembre!

6 antes e depois de atores mirins que só quem é muito atento reconheceria:

1. Bruna Marquezine

Começamos nossa lista com essa estrela brasileira! Bruna Marquezine começou a trabalhar com sete anos, em 2002, na turma do “Gente Inocente”.

Atualmente, a atriz saiu um pouco das telinhas para entrar na indústria do cinema, e com 26 anos ela também investe em modelagem e como influencer digital.

2. Anna Rita Cerqueira

Anna estreou na televisão em 2003 na novela “O Beijo do Vampiro” com apenas cinco anos de idade.

Hoje em dia a atriz tem 24 anos, segue atuando, mas também está nas redes sociais como modelo e digital influencer.

3. Júlia Maggessi

Júlia da Matta Maggessi estreou na televisão em 2000, com apenas dois anos, em “Laços de Família” interpretando a neta de Vera Fischer.

Todavia, ela ganhou destaque em 2005 quando deu vida a um dos papéis principais de Prova de Amor. Quem lembra dela?

4. Miley Cyrus

Saindo no universo nacional, temos Miley Cyrus que marcou uma legião de fãs ao protagonizar a série de TV “Hannah Montana”.

Hoje em dia, a atriz abandonou as encenações e tem se dedicado integralmente ao mundo da música.

5. Shia LaBeouf

Em 2003, LaBeouf fez sua estréia no cinema com o filme “O Mistério dos Escavadores”, também figurou no papel principal em “O Nerd Vai à Guerra”, no mesmo ano.

Depois de anos protagonizando e atuando, o artista se tornou diretor de filmes, ficando nos bastidores.

6. Selena Gomez

Por último, temos a estrela Selena Gomez que começou sua carreira em 2000 aos sete anos no seriado infantil “Barney e Seus Amigos”.

Em 2007, estreou no Disney Channel a série “Wizards of Waverly Place”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!