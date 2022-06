O famoso Rodrigo Faro, de 48 anos, é uma das maiores referências atuais de artistas nacionais, premiado algumas vezes como apresentador, ator, dançarino e cantor.

E existe uma série de curiosidades sobre ele que, talvez, muita gente ainda não saiba e, pensando nisso, separamos uma pequena lista com esses fatos. Confira!

Rodrigo Faro: 6 fatos sobre o apresentador que você não sabia:

1. Iniciou a carreira cedo

Faro começou a carreira bem cedo, aos 9 anos, no ano de 1982, quando participou de um comercial de leite.

Ainda criança, o artista foi modelo e apresentador do programa infantil, ZYB Bom, na TV Bandeirantes.

2. É formado na USP

Aos 19, o famoso começou a cantar em uma boy bad nacional, chamada Dominó, e o grupo acabou se tornando um hit na década de 90.

Isso, antes de Rodrigo se formar em Rádio e TV pela USP e foi neste período que recebeu convite para fazer sua primeira novela no SBT e, depois, acabou migrando para Rede Globo.

Lá, ele atuou em algumas novelas como “O Cravo e A Rosa”, “A Indomada”, “A Padroeira”, “Chocolate com Pimenta”, “O Profeta” entre outras.

3. Possui um patrimônio milionário

O patrimônio de Rodrigo Faro é avaliado em mais de R$ 220 milhões, fazendo dele um dos apresentadores mais ricos do Brasil.

Atualmente, ele recebe, mensalmente, um salário de R$ 2 milhões na emissora.

4. Veio de família bastante humilde

Durante uma entrevista ao jornalista Léo Dias, o atual apresentador da RecordTV afirmou que é filho de uma professora e que o pai era alcoólatra, quando ele ainda era uma criança.

No entanto, o genitor acabou falecendo quando ele tinha apenas 13 anos, e a mãe seguiu como docente universitária.

Para Faro, alcançar o sucesso e o patamar milionário é um motivo de muito orgulho para o homem.

5. Vida pessoal estável

Rodrigo Faro é casado com a ex-modelo e apresentadora Vera Viel, com quem tem três filhas Clara, Maria e Helena.

O casal vive juntos desde 1997, mas se casaram oficialmente em 2003. O artista é católico e, aparentemente, vive muito bem com as quatro companhias.

6. Odeia passas no arroz

Vera Faro, mãe do apresentou revelou: “Ele ama filé a parmegiana ou strogonoff com arroz. Mas, tem que ser arroz branco. No Natal, por exemplo, que é minha data preferida no ano, tenho que fazer arroz separado para o Rodrigo, porque se tem uva passa ou cenoura ele não come”.

