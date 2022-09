Corpo de Bombeiros se mobiliza para encontrar anapolino que também se afogou no Araguaia

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta quarta-feira (07) as buscas para encontrar Júlio Cesar da Silva, de 22 anos, no Rio Araguaia, em Britânia.

O jovem de Anápolis estava na companhia de Wachilla Alves, de 31 anos, que morreu afogada na terça-feira (06).

A mulher foi retirada das águas momentos depois, já sem vida, mas o rapaz não foi mais visto. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou buscas na parte superior e pequena profundidade, encerrando no final da noite do mesmo dia.

A ação foi retomada nesta quarta-feira (07) com mergulhadores especializados. Além disso, os militares também pediram para as famílias que estão acampadas na região ficarem alerta, caso o corpo apareça na superfície.

Os amigos nadavam no trecho do rio que passa pelo povoado de Itacauí, na divisa com o Mato Grosso, quando a correnteza puxou a mulher é mais dois homens. Um deles pessoas conseguiu se salvar.

A Polícia Civil de Britânia também acompanha o caso.