Obstáculos para lidar com população em situação de rua fazem insegurança crescer em Anápolis

Há em Anápolis uma preocupação crescente com a concentração de pessoas em situação de rua na região central da cidade. Elas, normalmente, abrigam-se e reúnem-se sob o viaduto da Avenida Brasil com a Goiás e a movimentação é intensa.

Segundo a diretora de Proteção Social Especial da Prefeitura, Márcia Jacinta, muitas dessas pessoas sofrem com dependência química e romperam laços com a família.

O perfil de vulnerabilidade e vício leva muitos deles a delinquir. O cenário causa uma sensação de insegurança na região que é o coração do município.

A Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura garante que oferece opções a essa população. Contudo, a maior parte prefere continuar nas ruas.

“Nós não podemos ir lá e retirar contra a vontade deles da rua. O nosso papel enquanto assistência social é ofertar as políticas públicas para que eles retornem as suas famílias, esse é o nosso trabalho”, afirmou Márcia.

A própria legislação proíbe a remoção com internação compulsória de eventuais dependentes químicos. A Prefeitura afirma que faz tudo aquilo que pode para amenizar o problema.

“Ofertamos trabalho, regularizamos documentos e oferecemos dignidade e condição para que eles possam voltar para casa”, frisou a diretora. Ela ainda lembra que há abrigos que podem recebê-los, desde que eles queiram permanecer por lá.

Insegurança nas ruas

A preocupação cresce à medida que alguns destes moradores, sobretudo dependentes químicos, se envolvem em crimes como furtos e roubos. Recentemente, um incêndio causado por pessoas em situação de rua destruiu galerias pluviais no Centro e causou problemas no trânsito após a interdição do cruzamento da Brasil com a Goiás para reparos.

O delegado Daniel Nunes, titular do 3º Distrito Policial, acompanha de perto a situação. Ele relatou ao Portal 6 que a situação é muito complicada e seria necessária uma ação conjunta entre a Prefeitura, e as polícias Civil e Militar para tentar buscar uma solução.

Para ele, o maior problema é o fato de que permanecer nas ruas é uma opção para esses moradores.

“Abrigo tem, o problema é que lá eles não podem usar droga, não podem manter relações sexuais, precisam tomar banho e seguir uma série de regras, o que não existe nas ruas”, apontou.

“Então, a questão não é falta de abrigo, não é uma questão só social, é uma questão de opção deles de poder continuar usando drogas e praticar os crimes que praticam”, completou.