Saneago informa quais bairros de Goiânia podem ficar sem água neste domingo (11)

A Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) informou que alguns bairros de Goiânia podem ter o abastecimento de água prejudicado no próximo domingo (11).

A ação se deve ao fechamento do registro devido à necessidade de um ajuste no sistema de fornecimento da empresa.

De acordo com a Saneago, o serviço acontecerá das 06h às 18h e servirá para interligar a rede das adutoras localizada na Alameda Palmito, na Vila Bandeirante, e na Rua Palmar, no Jardim Novo Mundo, além de fazer a instalação do registro em algumas regiões.

Segundo a Companhia, a manutenção pode afetar 11 setores, sendo eles: Chácara Botafogo, Colônia Santa Marta, Jardim Califórnia Industrial, Jardim Califórnia, Jardim Novo Mundo (parcial), Residencial Santa Marta, Residencial Vale do Araguaia, Vila Bandeirante, Vila Martins extensão, Vila Martins e Vila Romana.

Após a conclusão dos serviços, o fornecimento voltará de forma gradual, com a normalização total programada para acontecer na madrugada de segunda-feira (12).

Vale ressaltar que imóveis que possuem caixa d’água bem dimensionada não serão afetados e nem desabastecidos.