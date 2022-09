Adesivo de luto em ônibus de Goiânia faz internautas relacionarem faixa à morte da rainha Elizabeth II

Um adereço diferente pregado na parte externa de alguns ônibus do transporte coletivo de Goiânia vem intrigando a mente de alguns usuários do veículo.

A novidade – que está instalada desde quinta-feira (08) – consiste em um adesivo com formato de um laço preto, simbolizando o luto pela perda de alguém.

Com a falta de explicação, algumas suposições sobre o real significado da ação começaram a circular nas redes sociais.

Para certos internautas, a colagem do papel nos veículos era devido à morte da Rainha do Reino Unido, Elizabeth II, que, por coincidência, faleceu no mesmo dia em que o adereço foi colocado.

Não me fala que tem ônibus aqui em Goiânia com fita de luto por conta da Bethinha não — Reis (@marcei_mac) September 9, 2022

alguém importante de Goiânia morreu pros ônibus estarem assim? pic.twitter.com/idlC5mVYDP — gabs (@g_bviann) September 9, 2022

Os ônibus de Goiânia com o lacinho de luto, o que rolou? — lobo (@ellenloboz) September 9, 2022

Os ÔNIBUS de GOIÂNIA estão com aquele laço preto simbolizando luto — CRISPR-Cas9 (@isa_medba) September 9, 2022

mais chacota q isso só os ônibus de Goiânia com o selo de luto NAMORAL KAKAKAK https://t.co/xhiktWk61B — ᴸⁱˡⁱ ☾ (@ililimoon) September 9, 2022

Botaram faixas de luto nos busão de Goiânia — xtella (@5hjies) September 9, 2022

Ao contrário do que foi pensado por muitos, as faixas colocadas nos ônibus não se tratam de uma homenagem à ex-rainha do Reino Unido.

Na verdade, os adesivos foram colocados em forma de tributo a morte de Hailé Pinheiro que aconteceu na última quarta-feira (07).

Além de presidente do Goiás Esporte Clube, o homem era um dos principais representantes da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia (RMCT) – motivo que levou o órgão a tomar a atitude.