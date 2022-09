Os aposentados que tiverem contribuído para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes de 1994, podem ter o direito de receber uma bolada.

Esse pagamento está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que deseja fornecer o direito de uma revisão dos valores pagos aos beneficiários.

Discussão sobre o pagamento teve início após diversos contribuintes do INSS entrarem com um processo contra o órgão por alegarem que dos benefícios não era considerado antes do Plano Real.

Assim, o cálculo da quantia é realizado levando em consideração apenas a partir de 1994, de forma z trazer prejuízos para os aposentados que contribuíram desde antes da data.

Então, por conta dos diversos processos, o STF começou a discussão do novo direito denominado como “Revisão da Vida Toda do INSS”.

Contribuintes do INSS podem ter direito a receber uma bolada; veja como correr atrás

Até o momento, a reposição dos valores devidos aqueles que contribuíram desde antes de 1994 ainda não é válida devido ao fato da ação estar parada por um impasse entre os magistrados motivado pelo fato do Ministro Marco Aurélio, um dos que votou à favor, ter se aposentado.

Com a aposentadoria, Nunes Marques solicita que o voto do colega seja descartado, o que causaria assim um empate entre prós e contras à nova medida.

No entanto, enquanto a decisão ainda não é tomada, os aposentados e pensionistas, contribuintes do INSS, podem aproveitar os recursos que já estão sendo disponibilizados referentes ao mês de agosto.

Os pagamentos podem ser verificados pelos contribuintes de segunda à sábado por meio do número de telefone 135, das 7h às 22h, levando em conta o horário de Brasília.

Uma outra maneira de correr atrás é através do site do Governo Federal, Meu INSS, ou pelo aplicativo com o mesmo nome, disponível tanto para dispositivos com sistema iOS, como Android.

O pagamento do benefício é realizado levando em consideração o penúltimo dígito do o Número do Beneficiário (NB).

Calendário de pagamento para quem recebe até um salário mínimo

Penúltimo dígito do NB 1: 25 de agosto de 2022;

Penúltimo dígito do NB 2: 26 de agosto de 2022;

Penúltimo dígito do NB 3: 29 de agosto de 2022;

Penúltimo dígito do NB 4: 30 de agosto de 2022;

Penúltimo dígito do NB 5: 31 de agosto de 2022;

Penúltimo dígito do NB 6: 01 de setembro de 2022;

Penúltimo dígito do NB 7: 02 de setembro de 2022;

Penúltimo dígito do NB 8: 05 de setembro de 2022;

Penúltimo dígito do NB 9: 06 de setembro de 2022;

Penúltimo dígito do NB 0: 08 de setembro de 2022.

Calendário de pagamento para aqueles que recebem mais de um salário mínimo

Penúltimo dígito do NB 1 ou 6: 01 de setembro de 2022;

Penúltimo dígito do NB 2 ou 7: 02 de setembro de 2022;

Penúltimo dígito do NB 3 ou 8: 05 de setembro de 2022;

Penúltimo dígito do NB 4 ou 9: 06 de setembro de 2022;

Penúltimo dígito do NB 5 ou 0: 08 de setembro de 2022

