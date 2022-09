Quem não gosta de calor, é muito difícil sobreviver ao verão. Inclusive, nesse período do ano as moscas também ficam atazanando nossa vida, não é mesmo? Quem nunca teve que conviver com esse desagradável inseto na cozinha? Foi pensando nisso (e na sua paz), que hoje trouxemos 3 truquezinhos infalíveis para manter de vez as moscas longe da sua casa, você vai amar!

Primeiramente, se você sempre se perguntou o porquê desses animaizinhos ficarem rondando sua casa e sua cozinha, vamos te explicar. Basicamente, as moscas se alimentam das partes fermentadas da fruta e de outras comidas, pelo processo natural de apodrecimento. Além disso, é nessa parte dos alimentos que elas podem depositar seus ovos. Que, consequentemente, com tempo, as larvas podem proliferar e gerar novas espécies.

Mas calma, seus problemas estão prestes a acabar, após seguir essas dicas, vamos lá!

3 truques certeiros para manter de vez as moscas longe da sua cozinha

1. Não deixe o lixo fora da lixeira

O primeiro truque infalível é ficar de olho em seu lixo! Basicamente, isso engloba fechar bem o lixo, principalmente se o seu tiver sacola plástica. Além disso, vale deixar a lixeira do lado de fora da casa. Por exemplo, no quintal. Isso porque, é no lixo onde ficam o resto de comida, o que as moscas amam!

2. Deixe a cozinha fresca

Em seguida, outra coisa a ser feita é deixar sua cozinha o mais fresca possível. Em suma, as moscas gostam de ambientes quentes e abafados. Por isso, mantendo o local bem fresco e arejado, vai evitar esses insetos!

3. Prepare uma armadilha ecológica

Por fim, prepare armadilhas para pegar esses insetos e enganá-los. Em suma, existem dois truques práticos. O primeiro consiste em colocar um pouco de detergente em um recipiente completamente descoberto de vinagre. Assim, o sabão vai cortar a tensão superficial do vinagre, então as moscas vão afundar e se afogar no vinagre..

Outra coisa a ser feita é colocar um pouco de vinagre de maçã em um copo. Então, cubra-o com filme plástico e faça uma série de furos no plástico para que as moscas possam entrar. Assim, uma vez dentro, elas não conseguirão sair do copo.

