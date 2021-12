6 truques para espantar de uma vez as moscas de dentro de casa

Se é só você colocar o pé na cozinha, pensar em cozinhar um delicioso almoço e sua casa já enche de moscas saiba que você está no lugar certo. Hoje vamos te ensinar a se livrar desses insetos inconvenientes e (cá entre nós) nojentos! Conheça agora truques para espantar de uma vez as moscas.

Antes de tudo, entenda que as moscas são atraídas por restos de alimentos e lixo em geral. Logo, procure deixar as lixeiras fechadas e restos de comida jogados fora. Além disso, não deixe alimentos expostos, sem cobrir, nem frutas e legumes muito maduros na fruteira, pois podem atrair as moscas.

Chega de rodeios, se você veio até aqui e segue preocupado em como se livrar das moscas, saiba que são alternativas simples e com produtos naturais!

6 truques para espantar de uma vez as moscas:

1. Vinagre

Nosso primeiro truque consiste em associar meio litro de água e meia garrafa de vinagre branco. Assim, após limpar sua casa, passe um pano úmido com a mistura de vinagre nas mesas, chão e bancadas da cozinha.

2. Limão e cravo

A seguir, para esse truque pegue um limão e um pacote de cravos-da-índia. Depois disso, você precisará cortar o limão ao meio e espetar os cravos em cada metade. Assim, esse método quando deixado na cozinha, espanta as moscas.

3. Arruda, água e álcool

Para esse truque você vai precisar de 1 litro de água no liquidificador, 250 ml de álcool e folhas de arruda seca. Assim, com esse antídoto triturado e coado, você poderá borrifa-lo por toda casa, principalmente, à noite.

4. Cebola

A seguir, esse truque é simples! Em suma, corte uma cebolas em rodelas e as deixe no beiral das janelas. Prontinho!

5. Manjericão

Agora, em um vaso, coloque uma boa quantidade de água, amasse folhas de manjericão nesse recipiente e deixe no local em que as moscas ficam. Pronto, a mágica vai acontecer!

6. Hortelã e alecrim

Por fim, por mais inusitado que seja, esse truque é muito eficaz! Assim, cultive uma pequena horta na cozinha com um vasinho de hortelã e alecrim. Basicamente, o cheiro intenso dessas ervas mantém as invasoras longe.

