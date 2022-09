Curto-circuito provocou incêndio em residência de Anápolis e gerou perda total

Um incêndio ocorrido na manhã deste sábado (10) deixou grandes prejuízos para um morador da Vila União, bairro da região Sudoeste de Anápolis.

Uma vizinha ouvida pelo Portal 6 contou que percebeu uma estranha fumaça saindo do telhado da residência ao lado e rapidamente acionou o Corpo de Bombeiros.

Assim que as chamas foram controladas, a mulher registrou imagens do imóvel. No vídeo é possível notar que apenas o quarto do morador não foi atingido.

As chamas teriam começado por conta de um curto-circuito na fiação elétrica da residência.

O morador, que possui deficiência auditiva, não estava no local quando o acidente aconteceu.

Não houve nenhuma vítima e os danos, como móveis e eletrodomésticos, foram apenas materiais.