Em Anápolis, mulher foi espancada pelo marido, mas preferiu perdoar

Uma mulher, de 37 anos, foi espancada pelo marido na madrugada deste sábado (10) em Anápolis.

O filho da vítima acionou a Polícia Militar (PM), mas ela não quis fazer a representação criminal contra o companheiro.

O Portal 6 apurou que a agressão foi precedida de momento de descontração entre o casal, que havia ido a um bar.

Ao retornarem para casa, a esposa percebeu que o companheiro estava nervoso e decidiu ligar para o filho.

Ao ver que a mulher estava ao telefone, o homem começou as agressões. O rapaz pôde ouvir os gritos e objetos sendo quebrados mesmo com o celular caído no chão.

Quando a viatura chegou na residência, ambos reclamaram um do outro para os policiais e foram levados à delegacia.

Lá, a mulher narrou os episódios de intimidação e violência e mesmo machucada preferiu não registrar queixa contra o marido, pois ele ficaria preso.

No entanto, ela pediu a medida protetiva de urgência, que foi decretada pela delegada plantonista.

O agressor poderá ser preso caso se aproxime da vítima novamente.