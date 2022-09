Suspeitos em motocicleta trocam tiros com facção criminosa rival e polícia é mobilizada

Uma troca de tiros entre facções criminosas rivais precisou mobilizar a Polícia Militar (PM) durante a madrugada deste sábado (10), no município goiano de Ouvidor, localizado à cerca de 229 km de Goiânia.

O Portal 6 apurou que após ter sido acionada para averiguar a situação, a viatura policial, já no local indicado, se deparou com uma motocicleta contendo o piloto e um passageiro com atitude suspeita.

Diante disso, os policiais deram ordem de parada, no entanto, não foram atendidos.

Em um determinado momento, o motociclista freou bruscamente, desceu da moto e começou a correr empenhando fuga e disparando contra a equipe de segurança, enquanto o garupa era detido e imobilizado.

Ao ser interrogado, o homem detido confessou que pertencia a facção criminosa PCC, enquanto o rival era do Comando Vermelho.

O suspeito de envolvimento então relatou que ele e o colega haviam tentando alcançar os desafetos com a motocicleta até que se depararam com os agentes e se desfizeram de uma das armas para passar sem suspeitas pela viatura, o que acabou não acontecendo.

Como o outro membro da PCC havia levado um tiro após tiroteio com a polícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, o levando para Santa Casa de Catalão.

Por não apresentar ferimentos graves, o suspeito rapidamente obteve alta e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.