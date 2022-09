Baixista do Guns N’ Roses aproveitou o Sol de Goiânia para bronzear

O sábado (10) foi de descanso para o Duff McKagan, baixista do Guns N’ Roses, que decidiu aproveitar a estadia em Goiânia para se bronzear no sol “quente” da capital.

As imagens do momento relaxante do músico foram compartilhadas por um perfil de admiradores da banda, no Twitter.

Duff McKagan tirou o dia pra pegar um solzinho em Goiânia pic.twitter.com/fOHXQvb8W1 — Guns N’ Roses News (@gnrnewsbrasil) September 10, 2022

O grupo chegou na sexta-feira (09) em Goiânia para o show que irá acontecer neste domingo (11), no Estádio Serra Dourada.

A apresentação faz parte da “South American Tour”, que no Brasil, começou por Recife. A capital goiana foi a segunda cidade escolhida.

Em seguida, a banda irá para Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e irá finalizar a décima passagem pelo país em Porto Alegre.