Empolgou? Ainda há ingressos para o show do Gun’s N’ Roses; saiba como comprar

Quem ainda não garantiu ingressos para o show da banda Guns N’ Roses em Goiânia, neste domingo (11), ainda tem tempo. Os últimos ingressos para a apresentação, com início previsto para 20h, no estádio Serra Dourada, podem ser adquiridos no site Eventim.

Mesmo com as entradas para arquibancadas e cadeiras esgotadas, ainda há vagas disponíveis em outros dois setores. Os fãs que decidiram ver a banda ao vivo de última hora têm a opção de comprar bilhete para o gramado e front stage.

Os ingressos, porém, estão mais salgados que nos três lotes anteriores. Para o gramado, os valores são de R$ 400 para meia-entrada e R$ 900 para inteira. Já para quem pode ostentar um pouco mais, no front stage, a inteira está saindo por R$ 1.500 e meia-entrada por R$ 750.

Os integrantes da banda estão na capital goiana desde a noite da última sexta-feira (09). A apresentação do grupo na cidade faz parte da turnê “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back”, que passou e visitará diferentes cidades no Brasil.

Os portões do Serra Dourada serão abertos às 16h. A abertura será feita com o DJ internacional Sevenn.