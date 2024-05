Entenda por que empresa de Aparecida de Goiânia fornece R$ 20 a qualquer candidato durante entrevistas

Alguns até brincam falando que vão participar novamente do processo seletivo, só para ganharem a quantia de novo

Davi Galvão - 17 de maio de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Uma grande dificuldade para quem está desempregado e buscando uma oportunidade de ingressar ou mesmo retornar ao mercado de trabalho, é ser aprovado em alguma entrevista de emprego.

Porém, para muitos, o problema vai muito mais além, pois, além de, ao participar desses processos não se ter uma garantia de que realmente conseguirá a vaga, o candidato, por vezes, sequer tem os meios financeiros para chegar até o local designado.

Porém, indo na contramão do mercado, o Grupo H. Egídio, conglomerado que reúne sete empresas, com sede em Aparecida de Goiânia, resolveu adotar uma política bastante diferenciada para resolver essa questão.

Para todos os candidatos que se apresentarem, independente de serem de fato contratados ou não, é fornecido o valor de R$ 20, que podem ser usados para custear gastos com transporte, algum lanche ou o que quer que a pessoa julgue necessário.

Responsável pelo departamento de gestão de pessoas do conglomerado, Juliana Duarte revelou ao Portal 6 que a política já está em vigor há seis meses. A ideia, segundo ela, partiu do próprio diretor de operações, Marcelo Carvalho.

“Foi uma ideia do nosso chefe mesmo, porque ele disse que, quando ele estava procurando emprego, lá no começo, esse dinheiro fazia muita falta. É uma medida que a gente fica muito feliz de poder oferecer, mostrar que realmente valorizamos quem investiu o tempinho que tinha para vir aqui falar com a gente”, comentou.

Juliana brincou, dizendo até que alguns dos candidatos, como forma de piada, perguntavam se podiam retornar no dia seguinte, para receber mais R$ 20.

Ela ainda destacou que, semanalmente, recebem cerca de 40 a 50 interessados nas vagas e garantiu que todos ganham o incentivo, independentemente do resultado.

“É uma política que pretendemos, sim, manter. É algo que a chefia aprova, tanto que nunca sequer falaram algo sobre baixar esse valor, até porque um dos nossos pilares é, justamente, valorizar as pessoas”, pontuou.

Os interessados em se candidatar a alguma das vagas podem acessar o site da empresa e conferir as opções disponíveis.