Construir uma relação saudável nem sempre é fácil. É necessário dedicação das duas partes para fazer o relacionamento dar certo e durar para sempre. Mas, para alguns casais, isso não é novidade. Já que muitos dominam certos ‘segredinhos’ que podem ajudar na vida a dois.

Apesar de parecer difícil, manter a harmonia para esses casais é algo tranquilo, uma vez que já ‘sacam’ das práticas para lidar um com o outro.

Portanto, se você está com alguém e quer manter uma relação saudável, o Portal 6 preparou uma lista com os principais itens que podem ajudar você no processo.

6 segredos para construir uma relação saudável que os casais que deram certo guardam a 7 chaves

1. Sair da rotina

Os casais que estão juntos há muito tempo buscam sempre sair da rotina. Nem todo dia é possível ir para locais caros e chiques, mas apenas conhecer um ambiente próximo a casa já é algo revigorante para a ‘chama da paixão’.

Basta uma ação como essa para que a monotonia seja quebrada e o amor restaurado.

2. Fazer surpresas

Outra dica crucial para quem está em um relacionamento é: abusar das surpresas. Afinal, quem é que não gosta de ser surpreendido pela pessoa amada?

Se não está podendo gastar com um presente, deixe um bilhete ou mande uma mensagem fofa para mostrar que você a ama.

3. Buscar agradar o outro

Agradar a pessoa amada não significa que você irá se tornar um refém das vontades dela. Isso quer dizer que você apenas se importa com os sentimentos e pensamentos do outro e, na medida do possível, pode ‘cair nas graças’ dele ou dela.

4. Apoiar o (a) parceiro (a)

Uma atitude crucial para quem está em uma relação é apoiar o (a) parceiro (a). Dessa forma, você irá provar que está atento aos desejos dela e que estará presente em qualquer situação.

5. Trocam elogios

Trocar elogios é mais uma forma de manter uma relação saudável.

Embora pareça simples, às vezes esquecemos de praticar a ação no dia a dia, o que faz com que a vida a dois se torne um verdadeiro ‘gelo’.

Por isso, tente sempre elogiar o outro e fazer com que ele (a) se sinta amado (a) e cuidado (a).

6. Evitam discussões longas

Por fim, outro segredo que apenas casais que possuem uma relação duradoura fazem é evitar discussões longas.

Normalmente, aqueles que se amam não conseguem ficar muito tempo brigados e buscam resolver as diferenças logo.

