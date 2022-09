Prefeitura faz alerta importante sobre retirada de árvores em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis fez um alerta para aqueles que fazem corte de árvores de forma clandestina. O ato é proibido e cada poda ilegal pode gerar multa de até R$ 1 mil.

Os moradores podem solicitar retirada de árvores no Rápido. O serviço de remoção é disponibilizado desde que se encaixe em alguns aspectos, como atrapalhar a passagem de pedestres ou destruindo edificações.

O solicitante deve ter em mãos o endereço, documentos pessoais e do imóvel, caso a árvore esteja dentro do terreno ou mesmo em sua calçada.

Se houver autorização, a Secretaria de Meio Ambiente fará o cálculo de compensação ambiental. Para as árvores nativas são pedidas 30 mudas. Para as exóticas, são solicitadas 10 mudas.

Essas plantas são usadas nos replantios de parques, praças ou entregues durante o período de doação.

A engenheira agrícola e assessora técnica, Michelle Barcelos Caiado, explicou como e onde devem ser entregues as plantas. “Para a emissão da autorização de retirada de árvore, essa compensação deverá ser entregue no Viveiro Municipal (do Trevo)”.