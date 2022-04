Quase metade das praças de Anápolis estão de cara nova, anuncia Secretaria de Meio Ambiente

A Prefeitura de Anápolis intensificou a revitalização de parques e praças da cidade. A iniciativa vem após o fim do distanciamento social e a liberação do uso de mascaras, como uma maneira de promover a integração da pós-pandemia.

Um dos locais beneficiados com as revitalizações é a Praça das Mães, que já foi considerado um dos cartões postais do município. As melhorias chegam próximo ao Dia das Mães, tornando o espaço uma opção de lazer para a data comemorativa.

Localizada no Centro de Anápolis, o espaço recebeu manutenção na iluminação, acessibilidade e serviços de pintura e poda de árvores.

De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em quatro meses, mais de 50 praças foram agraciadas com melhorias.

Troca de mudas e de flores, pinturas e revitalização de equipamentos, são os pontos principais das reformas. Nos parques da cidade, foi providenciado serviços de limpeza e roçagem.