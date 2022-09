Sua casa pode estar correndo riscos com esses 6 objetos perigosos que são focos de doença

Sabe aquela gripe, congestão nasal e tosse que nunca acaba? Bom elas podem ser derivadas de alguns objetos perigosos na sua casa. Mas calma que vamos te explicar!

O que acontece é que alguns itens na sua casa podem estar sendo foco de proliferação de muitos fungos, bactérias e micro-organismo, o que, consequentemente, afetam sua saúde.

Portanto, revise quais são algumas das fontes de risco à saúde que podem ser encontradas no lugar que você acha ser seguro, mas não é!

6 objetos perigosos que são focos de doença:

1. Tapetes

Começando nossa lista, se você quer se livrar de ácaros e poeiras, a primeira coisa que deve ser feito é eliminar os tapetes.

Esses itens podem ser perigosos, porque gradativamente impulsionam problemas respiratórios, alergias e muitos mais.

2. Cortinas

Seguindo a mesma lógica dos tapetes, as cortinas também são focos de proliferação de micro-organismos que atingem todo seu sistema respiratório.

Especialistas chegam a recomendar uma lavagem regular desses itens, pelo menos a cada três meses para garantir uma boa higienização.

3. Bolor

Sabe aquela sujeira escura que acumula nos lugares úmidos da sua casa, principalmente, no banheiro?

Pois bem, essa “sujeira” são bolores, formados a partir de fungos, podendo se proliferam nas paredes, pisos, armários, cortinas e assim por diante.

De acordo com relatórios do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a presença de fungos aumenta o risco de infecções respiratórias e também as chances de asma.

4. Produtos de limpeza

É necessário dar muita atenção aos produtos de limpeza da sua casa, porque muitos deles possuem ingredientes nocivos tanto para a pele, garganta, quanto para até mesmo o sistema nervoso.

5. Esponja de lavar a louça

Acredite se quiser, mas o item usado para limpeza é um dos objetos mais sujos da sua casa!

10 milhões de bactérias por metro quadrado, é o número assustador de micro-organismos na esponja, sendo 200 vezes maior em comparação ao assento do vaso sanitário.

Basicamente, isso significa que ao usar a esponja, você indiretamente leva germes para a louça que será usada.

A recomendação de especialistas é a troca regular deste item, pelo menos a cada duas semanas.

6. Tábuas de corte

Por fim, a sua tábua de corte da cozinha também entra nessa lista.

Neste objeto você encontra 200 vezes mais matéria fecal do que um assento de vaso sanitário. Que delícia, não é mesmo?

Toda essa quantidade de micróbios podem ser letais para sua saúde, causando infecções e alergias, fique de olho!

