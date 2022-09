Sem sombra de dúvidas ao menos uma vez na vida você já se perguntou como é o trabalho dos entregadores de comida por aplicativo, não é mesmo?

Pois bem, hoje reunimos alguns segredinhos que esses trabalhadores guardam por detrás da mochila em forma de uma caixa e do capacete. Veja!

6 segredos que os entregadores guardam a 7 chaves para você não saber:

1. Perrengues com a internet

Se você achava que o trabalho desses caras era simples, você estava bem enganado!

A real é que segundo a pesquisa, conduzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, cerca de 68% dos trabalhadores de aplicativos, como os entregadores, tiveram problemas de acesso à internet no ano passado.

2. R$ 1,50 por km rodado

Afinal de contas, quanto um entregador recebe?

Segundo o site TechTudo, um profissional que percorre quatro km até o restaurante e mais três km até o endereço do cliente, por exemplo, vai receber um mínimo de R$ 10,50.

Para esse cálculo, as duas distâncias foram somadas e multiplicadas pelo valor da taxa mínima de R$ 1,50 por km rodado.

3. Flexibilidade de horário

Um enorme ponto positivo para esses entregadores é a flexibilidade de horário, ou seja, ele faz o seu horário.

Sem contar que dá para você habilitar o aplicativo para a região que você quer atuar naquele momento.

4. Assegurados pelo aplicativo

Muita gente achava que os aplicativos não ofereciam nenhum seguro para os entregadores ou qualquer tipo de benefício.

Mas a real é que os motoboys têm acesso a um pacote de benefícios, do qual possui seguro contra acidentes, descontos na hora de contratar plano de saúde e demais seguros para veículos, além de cursos de treinamento à distância.

5. Não é necessário fazer um longo cadastro

Ao contrário dos motoristas de viagens por aplicativo, os entregadores não precisam fazer um complexo cadastro para trabalhar.

Isso porque, basta realizar o cadastro por meio do aplicativo e colocar uma foto da sua CNH, além daquela do documento do veículo.

Depois de que as informações forem validadas pelo iFood, já é possível começar a aceitar as corridas e fazer os pedidos.

6. O pagamento é quinzenal

Por último e agora que você já sabe a média de quanto eles ganham, saiba também que o pagamento é feito de forma quinzenal.

Ou seja, a cada quinze dias o saldo em sua conta bancária é aumentado de acordo com o tanto trabalhado.

