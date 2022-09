O feijão é bom para a saúde porque ele fornece carboidratos que proporcionam energia para o dia a dia. Entre os nutrientes essenciais para uma vida saudável, podemos citar as proteínas ricas em lisina, vitaminas (principalmente as do complexo B), sais minerais (como ferro, cálcio, potássio e fósforo) e fibras. Mas você sabe como preparar esse alimento? Conheça agora o que os cozinheiros fazem na hora de preparar o feijão!

6 segredos que todo cozinheiro guarda a 7 chaves na hora de preparar o feijão:

1. Deixar de molho

Vamos começar por essa etapa que muita gente costuma pular. Bom, mas segundo especialistas, se você quer deixar o feijão gostoso de fato é melhor deixá-lo! Para isso, deixe-o imerso na água por pelo menos 12 horas, para que os grãos fiquem macios e eliminem toxinas, como aquelas que causam gases.

2. Quantidade de água

Talvez você sempre tenha ignorado isso, mas saiba que a quantidade de água influencia na sua receita. Assim, para ter um feijão macio e caldo saboroso o ideal é colocar 1 xícara (chá) de feijão para 2 xícaras (chá) de água.

3. Temperos

Em seguida, um bom feijão é aquele bem saboroso e gostoso. E para isso, que tal usar mais ingredientes além dos clássicos, como o louco, alho e cebola? Invista em ervas finas, manjericão, bacon e calabresa. Vai ficar delicioso!

4. Legumes

Se você quiser deixar o seu feijão mais nutritivo, você pode adicionar verduras e legumes na hora de temperar o feijão. Nossa recomendação é: batatas, inhame, cenoura e inhame!

5. Engrossando o caldo

Outro ponto que deixa tudo maravilhoso é deixar o caldo mais grosso. Ok, mas como fazer isso? Simples, após temperar seu feijão, pegue umas duas colchas dele e bata no liquidificador. Após isso, devolva para a panela e veja o quanto ficará delicioso!

6. Armazenamento

Por fim, você pode até achar que isso não muda nada, mas a verdade é que o armazenamento influencia na preparação. Por isso, caso for congelar, use um pote de vidro hermeticamente vedado, assim vai garantir o sabor do alimento.

