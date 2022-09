Cinemas em Goiás terão ingressos para sessões de filmes por apenas R$ 10

Entre os dias 15 e 21 de setembro, será realizada a “Semana do Cinema”, em todo o Brasil. Os ingressos para sessões de filmes serão vendidos por apenas R$ 10.

A ação busca incentivar o retorno do público as salas após a pandemia. O setor de cinema foi um dos mais afetados pelas medidas sanitárias.

Redes como o Cinemark e Cinépolis já confirmaram presença no evento, com ingressos a partir de R$ 10 e R$ 29, o combo com pipoca e refrigerante.

Em Goiânia, o Cinemark está localizado nos shoppings Passeio das Águas, na Avenida Perimetral Norte e Flamboyant, no Jardim Goiás.

O Cinépolis está instalado no Shopping Cerrado, na Avenida Anhanguera, no Setor Aeroviário.