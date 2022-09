Enfermeira causa polêmica ao revelar técnica que os profissionais usam para dizer as mães que um bebê é feio

Uma enfermeira decidiu explicar publicamente no TikTok o método ensinado nas aulas de parto para entregar um bebê recém-nascido aos pais, sem dizer que ele é feio e o registro causou polêmica.

Apelidada de Miki, a jovem contou que acontece frequentemente de nascer uma criança ‘feia’, segundo ela. Nesses casos, é preciso ter cuidado com as palavras.

“Nas aulas de parto, na escola de enfermagem ensinam que se o bebê for fofo, você pode dizer que é fofo. Por outro lado, se o bebê for feio, basta dizer aos pais que se parece com eles”, disse.

As cenas logo viralizaram e já alcançaram mais de 651 mil visualizações, além de inúmeros comentários de internautas rindo da situação.

“Minha mãe sempre me disse que se o bebê é feio, você tem que dizer: ‘ele/ela é tão precioso!’”, comentou outra técnica em enfermagem.

“Minha mãe me ‘colocou’ para fora depois de 16h de trabalho de parto seguido e a primeira coisa que meu pai disse foi ‘uau, o bebê parece um alienígena’”, brincou outro internauta, sobre o próprio caso.

“Se alguém me disser que o futuro bebê se parece comigo agora eu sei”, concluiu uma usuária, tirando toda a lição do conteúdo de Miki.

