Termina nesta semana prazo para inscrições do “Meu Lote, Minha História”

Os anapolinos que ainda não realizaram o cadastro no programa da Prefeitura de Anápolis, “Meu Lote, Minha História” devem se apressar, pois o prazo para participar se encerra ainda nesta semana.

O projeto irá doar 2,8 mil terrenos para famílias em situação de vulnerabilidade que residem no município, sendo que 3% destes serão exclusivamente voltados para pessoas idosas.

Para aqueles que ainda desejam se inscrever, o cadastro deve ser realizado por meio do site do programa até sexta-feira (16). Na plataforma, o interessado terá que encaminhar os documentos pessoais solicitados e preencher um formulário nela disponibilizado.

Como forma de verificar se as informações repassadas estão corretas, ao final do processo, o candidato irá receber uma visita técnica domiciliar.

Até o dia 30 de agosto, o número de inscritos já ultrapassava em quase oito vezes a quantidade real ofertada, acumulando cerca de 21.118 concorrentes.

Todavia, a Prefeitura ressalta que mesmo aqueles que se inscreverem nos últimos dias não serão prejudicados, pois a ordem do cadastro não influencia no sorteio.

Critérios do “Meu Lote, Minha História”

Segundo os critérios do programa, para garantir a participação, o interessado precisa ter no mínimo 18 anos, contar com uma renda familiar bruta mensal de no máximo um salário mínimo e meio (R$ 1.818) e residir em Anápolis há pelo menos cinco anos.

Também consta nas regras que o candidato não pode ter sido beneficiado com outro programa habitacional, assim como também não pode ser proprietário de qualquer imóvel adquirido nos últimos 12 meses ou ter realizado financiamento no Sistema Nacional de Habitação.

Caso mais de um membro de um mesmo núcleo familiar se inscreva no “Meu Lote, Minha História”, todos serão desclassificados.