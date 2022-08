Demanda por terrenos em Anápolis é oito vezes maior que a oferta

A demanda dos anapolinos pelos terrenos oferecidos pelo programa “Meu Lote, Minha História” já é quase oito vezes maior do que a oferta.

Ao Portal 6, a Prefeitura revelou que até esta terça-feira (30), um total de 21.118 inscrições já haviam sido realizadas por interessados nos lotes.

Número este bastante acima da quantia que realmente está sendo ofertada pelo município, que consiste em apenas 2,8 mil terrenos distribuídos em diferentes regiões.

Além disso, 3% dos lotes serão destinados para pessoas idosas, o que torna a disputa pelos demais ainda mais acirrada.

A seleção para o programa será divida em três etapas distintas. A primeira consiste nas inscrições, logo em seguida, o próprio sistema irá filtrar e selecionar os anapolinos selecionados, tendo estes um certo prazo para a entrega da documentação exigida

Por último, uma visita técnica será realizada na residência de cada um dos selecionados para análise de todos os documentos e declarações.

As inscrições podem ser realizadas pelas famílias carentes interessadas em participar até o dia 16 de setembro, por meio do site do programa. Para isso, basta acessar a plataforma, preencher o formulário nela disponibilizado e em seguida, encaminhar os documentos solicitados.

Regras do “Meu Lote, Minha História”

Para garantir a validade da participação no programa, o anapolino precisa se atentar as regras pré-estabelecidas pela Prefeitura para o sorteio.

Assim, para que o benefício possa ser concedido, o interessado deve ter idade superior à 18 anos, contar com uma renda familiar bruta abaixo de um salário mínimo, comprovar moradia em Anápolis há pelo menos cinco anos e não ser beneficiado por nenhum outro programa habitacional.

Segundo as regras, não pode participar quem for proprietário de algum imóvel, seja ele no setor urbano ou rural, durante os últimos 12 meses.

Ademais, todos serão desclassificados do programa caso mais de um membro da mesma família realize o cadastro para concorrer ao terreno.