Em Nerópolis, filho reage após o pai ser chamado de “preto safado” e a mãe de “prostituta” pelo vizinho

O filho de um casal reagiu após um vizinho criar confusão com os pais dele, em Nerópolis, na região Metropolitana de Goiânia.

O Portal 6 apurou que um homem chegou no portão da família e começou a xingar o pai, de 64 anos, de “preto safado” e a mãe, de 49, de “prostituta”.

Além das injúrias contra o casal, o suspeito também fez graves acusações contra a família, dizendo que o vizinho estava abusando sexualmente da neta.

De acordo com o idoso, ele a cria com carinho e respeito, tendo ficado triste com as acusações vindas do homem.

Revoltado com a situação, o filho foi até a delegacia de polícia de Goianésia para registrar a ocorrência. Segundo ele, não é a primeira vez que esse tipo de situação ocorre contra a família.