Quem não gosta de um bom frango assado, não é mesmo? Afinal, essa é uma forma de transformar o tradicional almoço ou jantar em algo mais elaborado, gastando pouco. Foi pensando nisso que hoje trouxe essa Receita de Frango Assado na Cerveja, que fica extremamente saboroso e suculento!

Acompanhe e cuidado para não salivar enquanto aprende o passo a passo!

Receita de Frango Assado na Cerveja: é fácil de fazer em casa e fica uma delícia:

Você vai precisar de:

1 e 1/2 kg de coxas e sobrecoxas de frango

1 colher (sopa) cheia de mostarda

2 colheres (sopa) de orégano

10 dentes de alho amassados

2 cebolas médias picadas

3 colheres cheias de maionese

1 colher rasa de pimenta-do-reino

1/2 copo (requeijão) de vinagre branco

2 colheres de sal

Para assar:

1 lata de cerveja clara (adicione apenas no momento de assar)

1 kg de batatas médias sem casca e cortadas ao meio

Forma grande untada com manteiga ou margarina

1 cebola grande fatiada

Modo de preparo:

Primeiro, misture os ingredientes da marinada com o frango e não coloque a cerveja neste momento. Feito isso, armazene na geladeira de um dia para o outro.

No outro dia, acomode na forma, o frango com a pele virada para baixo com as batatas, e por cima despeje o caldo da marinada e a cerveja.

Asse por 30 minutos em fogo alto.

Por fim, retire a forma do forno com cuidado e com o auxílio de uma concha, elimine o excesso de líquido. Assim, vire os pedaços de frango para que a pele fique para cima.

Espalhe a cebola fatiada por cima. Asse por mais 30 minutos ou até a pele dourar. E está pronto!

