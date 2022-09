Para quem quer praticidade e rapidez na hora de cozinhar o miojo é a figurinha marcante que atende esses requisitos.

Afinal, ficando pronto em três minutos, o macarrão instantâneo não exige muito esforço e complexidade na hora de prepará-lo.

No entanto, alguns chefes de cozinha guardam alguns segredinhos na hora de preparar esse alimento, saindo completamente do convencional e dando até um toque de sofisticação para ele. Veja!

6 segredos que os profissionais guardam a 7 chaves na hora de preparar o miojo:

1. Com camarão, tomate e bacon

Para quem achava que os frutos do mar ficavam restritos às massas frescas e pratos mais requintados, aqui vem uma receita que vai te provar o contrário!

Para prepará-la basta usar camarões limpos, bacon cortado em cubos e um pouco de alho frito.

Assim, enquanto a água esquentar, jogue o bacon em uma panela antiaderente, sem óleo.

Vá cortando o tomate em cubos e, quando a fervura subir, jogue o macarrão na água e o camarão na frigideira com o bacon.

Quando o camarão pegar cor, é só jogar tomate e alho e refogar. Use sal e pimenta a gosto antes de misturar tudo no prato.

2. Oriental

Agora que tal dar um toque oriental para o seu macarrão instantâneo? Inclusive, essa é uma versão mais barata do yakissoba.

Para isso, prepare o miojo da maneira tradicional e drene toda a água após ficar pronto, nesta receita não vai o pózinho.

Por fim, coloque shoyu, uma colherzinha de chá de missô, óleo de gergelim torrado e um toque de pimenta sriracha. Pique cebolinha por cima e voilá! Está pronto!

3. Ao limone

Sem dúvidas esse miojo vai te deixar com água na boca!

Cozinhe o macarrão e drene a água, deixando um pouquinho para agregar ao molho.

Por fim, acrescente creme de leite, suco de 1 limão e meio pacotinho do tempero de galinha. Finalize com pimenta do reino, salsinha e lascas de parmesão.

4. Mediterrâneo

Essa versão aqui lembra um pouco o famoso macarrão alho e óleo.

Para fazê-lo, cozinhe o macarrão e depois de pronto, numa frigideira com azeite, refogue o miojo com cebola, alho e coloque tomatinhos cereja partidos ao meio.

Por fim, dê um toque com orégano, manjericão, sal e pimenta do reino à gosto.

5. À carbonara

Se você achava que não tinha como fazer uma carbonara com miojo você estava bem enganado!

Para isso, basta colocar o macarrão pra cozinhar, enquanto isso frite cubos de bacon em uma frigideira.

Por fim, misture o macarrão cozido ao bacon e acrescente um ovo cru. Mexa rapidamente e está pronto! Adicione sal e pimenta do reino a gosto.

6. Cremoso

Por último, aqui está uma versão deliciosa e cremosa do miojo. Para isso, cozinhe o macarrão em água por 3 minutos.

Em uma frigideira, adicione creme de leite e o tempero do miojo, misture bem e acrescente o macarrão cozido.

Finalize com requeijão e mexa novamente. Despeje sobre um prato, adicione o queijo ralado e a salsinha e sirva-se.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!