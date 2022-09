Com vagas para nível médio, técnico e superior, concurso público do IFG tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Federal de Goiás (IFG). Ao todo são 76 vagas para técnicos administrativos (nível médio e técnico), 20 para técnicos administrativos (nível superior) e 28 para docentes.

A banca responsável pela organização é o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás. As inscrições devem ser feitas até às 17h do dia 30 de setembro, no site da organização.

As provas estão marcadas para serem aplicadas no dia 16 de outubro. Entretanto, os inscritos para as vagas de docentes, vão passar por provas de títulos e desempenho didático entre os dias 19 e 21 de novembro.

O valor das inscrições variam entre R$ 120 para técnicos administrativos (nível médio), R$ 140 para técnicos nível técnico e R$ 150 para docentes.

Para ler o edital de técnico administrativo, clique aqui e aqui para o de docente.