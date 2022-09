Corpo carbonizado encontrado em apartamento de Goiânia pode ser de marido de policial

O corpo carbonizado encontrado nesta quinta-feira (15), em um apartamento que pegou fogo no Setor Leste Universitário, em Goiânia, pode ser do empresário do ramo de TI, Reginaldo Pereira dos Santos.

A perícia foi feita no apartamento e o corpo enviado para o Instituto Médico Legal (IML), para a realização do exame cadavérico.

Reginaldo era casado há quatro anos com o sargento da Polícia Militar (PM), Divino Ronigrei da Costa Gomes, mas que recentemente o casal estava separado.

No domingo (11), eles tiveram uma discussão por conta do apartamento que era financiado, e chegaram as vias de fato.

Após ser agredido, Divino procurou a mãe de Reginaldo para que ela se dirigisse até o apartamento para acalmá-lo, pois estaria em um surto psicótico.

Durante o caminho de volta até o apartamento, ele recebeu uma ligação da vizinha, contando que a residência estava em chamas.

Após apagarem o incêndio, os bombeiros não encontraram o corpo de Reginaldo, que está desaparecido desde então. Para a Polícia Militar (PM), a mãe denunciou o desaparecimento e a agressão sofrida pelo filho.