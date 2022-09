Evento gratuito em Anápolis conscientiza sobre saúde mental

Um evento neste sábado (17), no Bairro Jundiaí, em Anápolis, quer conscientizar sobre saúde mental. O “Manhã Pela Vida” será realizado no Parque Ipiranga, das 7h às 10h. As atividades serão abertas para o público de forma gratuita.

No local terá aulas de ritmos e funcional com personal training, acolhimento psicológico com a Yasminne Takeda, mensagens inspiradoras dos alunos do Colégio São Francisco de Assis, aferição de pressão pelo Sabin Medicina Diagnóstica, e sorteio de brindes.

Uma das organizadoras do evento e coordenadora de projetos sociais da Fundação Frei João Batista Vogel, Inaê Ribeiro, conta sobre a importância dessa mobilização da comunidade. “Cuidar do corpo é essencial para asaúde da mente“, afirma.

Todas as atividades realizadas no dia serão acompanhadas por profissionais da área. Para participar as pessoas podem se inscrever por meio de um formulário online ou no próprio local no dia do evento.