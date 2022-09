Evento para discutir preservação do Lago Corumbá IV terá presença do campeão olímpico Torben Grael

Um dos principais pontos turísticos de Goiás, o Lago Corumbá IV, em Abadiânia, receberá um evento nesta sexta-feira (16), para definir como será a ocupação da área de 11 milhões de m² no entorno do local.

A iniciativa é do empreendimento Escarpas Eco Parque e discutirá o planejamento para as próximas etapas do projeto, para aproveitar da melhor forma a natureza da região e a integração com a vida urbana.

Bicampeão olímpico na Vela, o ex-iatista Torben Grael é um dos nomes confirmados no evento. O esportista será o responsável pela instalação da marina no local.

Além de Grael, outras personalidades da arquitetura e lazer estarão presentes. A participação de profissionais de diversas áreas foi celebrada pela arquiteta goiana Luci Costa, que possui quase 50 anos de experiência em projetos de preservação ambiental.

“Quando a gente trabalha em apenas uma área, não desenvolvemos um olhar mais crítico com relação a outros pontos. Quando reunimos pessoas com conhecimentos específicos, conseguimos ampliar a nossa percepção”, pontuou.