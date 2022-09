Em mais uma atualização, uma novidade que está prestes a ser lançada no WhatsApp foi anunciada com direito a foto divulgada nas redes sociais.

O recurso deu o que falar na web e intrigou os internautas sobre as funcionalidades que a ferramenta pode oferecer aos usuários.

Portanto, veja como funcionará a novidade lançada no WhatsApp e que teve a foto divulgada.

Novidade que será lançada no WhatsApp tem a foto divulgada; veja

Uma mudança no layout do WhatsApp foi anunciada nesta semana pelo site WABetaInfo, portal especializado em notícias sobre o mensageira da Meta.

Dessa vez, a alteração foi na posição dos ícones. Anteriormente, o botão da câmera ficava no centro da barra de ferramentas na página inferior da tela.

Com a alteração, o item passou a ficar no canto superior direito, ao lado do botão de iniciar uma nova conversa no aplicativo.

Apesar de parecer algo simples, a mudança não interfere apenas no visual da página, mas também na implementação do recurso “Comunidades”, que ficará na barra inferior, onde era o lugar do botão da câmera.

Vale ressaltar que o recurso “Comunidades” ainda está na fase de desenvolvimento e não está disponível para todos os celulares no Brasil devido à um acordo que o Ministério Público fez com o WhatsApp para que o recurso não seja liberado neste ano por conta das eleições de 2022.

Para quem não sabe, a novidade irá permitir adicionar 10 grupos diferentes em cada comunidade, o que vai facilitar na comunicação e fazer com que os membros se dividam em grupos de discussão menores.

