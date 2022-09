Anápolis terá curso gratuito para quem quer se preparar para o Enem

Estão abertas as inscrições para estudantes que desejam participar de um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Anápolis.

Ao todo, são 500 vagas disponibilizadas para o “Preparação 2022”, que começa na próxima segunda-feira (19). Todo curso e material é disponibilizada de forma gratuita.

O curso é para estudantes matriculados ou que tenham concluído o 3º ano do ensino médio na rede pública. Caso seja estudante de escola privada, o interessado deve comprovar que foi bolsista integral.

Para os discentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), equivalente ao 3° ano, deve está matriculado ou ter concluído.

Cada turma do curso é dividida em cinco salas com até 100 alunos cada. As aulas acontecem três vezes na semana no período noturno, de segunda a sexta-feira, e outras duas aos fins de semana.

As inscrições devem ser realizadas através do formulário online. As aulas aconteceram no espaço de três instituições: Faculdade Católica, Faculdade Fama e Colégio Delta.