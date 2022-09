Esta é a ordem correta para lavar vasilhas mais rápido e economizar tempo

Vamos ser sinceros: ninguém curte muito lavar vasilhas e a pior parte nem é isso, a questão é que esse é um trabalho infinito, já que estamos sujando a louça o tempo todo.

Bom, mas será que existe um jeito para otimizar esse serviço, fazendo rapidinho?

A resposta é sim, basta saber a ordem certa para fazer o trabalho!

Afinal, qual a ordem correta para lavar vasilhas?

O primeiro passo para começar a higienizar a louça da sua casa é organizando a pia e separando as vasilhas.

Assim, recolha os pratos e talheres e forme quatro grupos sobre a bancada da pia.

O primeiro grupo é o de copos e taças, o segundo grupo é o dos talheres, o terceiro grupo é dos pratos e o quarto e último grupo é o de panelas, travessas e vasilhas.

Conseguiu separar? Pois bem, agora elimine o excesso de sujeira, sobras de comida, guardanapos e afins.

Depois é a hora de colocar as mãos na massa e para isso comece pelo mais fácil!

Por isso, parta para cima dos copos e taças, já que essas peças estão livres de gordura, sendo assim, não precisam de ser muito esfregadas.

Aproveite enquanto lava eles e coloque as louças mais sujas dentro da pia para irem molhando, amolecendo a sujeira.

O próximo passo é partir para os talheres e pratos. Depois disso, você pode ir para as panelas e louças mais difíceis e impregnadas de sujeira.

Essas louças costumam estar mais sujas e engorduradas e, por isso, acabam exigindo uma atenção maior.

A nossa maior recomendação é deixar as panelas e objetos mais sujos dentro da cuba da pia de molho na água, assim, à medida que você for lavando os copos e talheres, por exemplo, o sabão e água vai atingir essas peças mais sujas.

Assim, vai aos poucos amolecendo a sujeira e gordura, otimizando o serviço para quando você for lavá-los.

Por fim, secar ou não a louça?

A resposta para essa dúvida polêmica é simples: depende de você!

Logo, se você prefere as vasilhas secas com pano e armazenadas no armário, faça isso. Se não, deixe-as secar naturalmente.

Para encerrar, limpe a pia e o fogão e ufa! Missão cumprida!

