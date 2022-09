Anápolis ganha opção de lazer saborosa com vinhedo na GO-330

Os anapolinos estão aproveitando os dias de descanso com uma opção diferente de lazer, que além de proporcionar momentos relaxantes, ainda é saborosa.

A Videira Las Nubes está localizada próximo à rodovia GO-330, em Anápolis, e conta com quase um hectare repleto das uvas Vitória, Niágara e Isabel, e muito espaço verde.

No local, o visitante pode optar por só adquirir o quilo da saborosa fruta, por R$ 15, ou aproveitar para colher do próprio pé e curtir o vinhedo, por R$ 20.

Se além de degustar no próprio espaço, a pessoa ainda quiser levar para saborear ainda mais em casa, basta colocar a quantidade que quiser em um cesto e pagar pelo quilo.

A segunda safra do ano teve início em julho e já se encerra no final de setembro. Por isso, os anapolinos que ainda querem aproveitar as deliciosas uvas precisam se apressar para não perder a oportunidade.

Os interessados em conhecer a Videira Las Nubes devem agendar uma visita por meio do número (62) 99453-5895 e aproveitar o local que funciona de terça a sexta-feira, das 09h às 17h.